15:40
12 Июня 2022 15:09
Казахстан взял первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике среди юношей и девушек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла первую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, который проходит в Леоне (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В первый день соревнований медаль Казахстану принесла Александра Беленко, выступающая в весовой категории до 40 кг. Она выиграла «бронзу», подняв 125 кг - 55 в рывке и 70 в толчке.
Серебряной призеркой стала индианка Аканша Вьявхаре — 127 кг (59+68), а «золото» завоевала колумбийская штангистка Лоурен Эстрада Велес — она показала результат 128 кг (55+73).
Также Александра Беленко выиграла малую серебряную медаль в толчке.
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