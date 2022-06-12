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Казахстан взял первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике среди юношей и девушек
12 Июня 2022 15:09

Казахстан взял первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике среди юношей и девушек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла первую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, который проходит в Леоне (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первый день соревнований медаль Казахстану принесла Александра Беленко, выступающая в весовой категории до 40 кг. Она выиграла «бронзу», подняв 125 кг - 55 в рывке и 70 в толчке.

Серебряной призеркой стала индианка Аканша Вьявхаре — 127 кг (59+68), а «золото» завоевала колумбийская штангистка Лоурен Эстрада Велес — она показала результат 128 кг (55+73).

Также Александра Беленко выиграла малую серебряную медаль в толчке.


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