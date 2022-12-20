Казахстан взял первое место на чемпионате мира-2022 по альпинизму

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международная федерация спортивного альпинизма (ISMA) подвела итоги чемпионата мира 2022 года по альпинизму в классе высотно-технических восхождений. Первое место заняла сборная команда Казахстана, которая прошла новым маршрутом на пик Верный (5250 м) по северо-западной стене (категории трудности 6Б), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления туризма города Алматы.

В казахстанскую команду вошли альпинисты Роман Шестернин, Леонид Крупа, Закиржан Абдураимов и Станислав Лайнопуло. Руководил командой мастер спорта Максим Тен, тренерами выступили мастера спорта Артем Скопин и Вячеслав Титов. Протяженность всего маршрута составила 1670 м, перепад высот 910 м. Команда провела на маршруте шесть ночевок на стене в специальной платформе.

«Когда на седьмой день мы выбрались на вершину и первый раз ночевали без тесной платформы, под открытым небом в снежной яме, несмотря на дикий ветер и холод, я просто пищал от восторга – наконец-то свободное пространство и никто к тебе не жмется! Наконец-то можно лечь в полный рост и твои ноги не упираются в чью-то голову! Сказать, что мы устали за это восхождение – не сказать ничего. Я чувствовал, с каждым днем на стене, как стена опустошает нас – и физически, и морально», – делится эмоциями альпинист Леонид Крупа.

Как рассказали участники восхождения, наибольший интерес для них представляет северо-западная стена пика Верного. Ключевой особенностью выбранного командой маршрута была крутизна стены, основная часть которой представляет собой серию вертикальных, а местами и нависающих стенок, внутренних углов и каминов.

«Парни молодцы. Машины. Когда я смотрел на маршрут по фотографии до того, как мне предложили лезть на стену в основном составе, я даже представить не мог себе, насколько монолитный и сложный рельеф стены. Большая заслуга Максима Шестернина в продумывании тактики и общей стратегии на все время нашего пребывания на стене. Помню, когда вылезли на вершину, у нас из еды остался только «неприкосновенный» запас продуктов, которые брали на случай ЧП, и половинка баллона газа», - поделился участник Закиржан Абдураимов.

Вершина находится в районе пика Кызыл-Аскер (5842 м), Центральный Тянь-Шань, хребет Западный Кокшаал-Тоо, значительно меньше изучен относительно других альпинистских районов. Район характеризуется нестабильной погодой, которая имеет обыкновение меняться несколько раз в день: солнце – снег – метель – солнце. Пик Верный, 5250 м имеет названия Кафедральный собор, пик Минск, Тянь-Шаньский Пти-Дрю и представляет собой массивную стену, сложенную из темных пород гранита, с выраженным большим внутренним углом.







