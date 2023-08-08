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    Казахстан выступит с инициативой по обеспечению стабильной работы порта Новороссийск

    8 Августа 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан на политическом уровне выступит с инициативой по обеспечению стабильной работы порта Новороссийск. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках текущей работы по ситуации, которая произошла, КТК обеспечивал стабильную работу. КТК оборудован необходимым объемом мощностей, связанных с возможностью хранения нефти. Также соответствующие емкости для резервуара предусмотрены на базе отправителей нефти. Стабильная работа трубопровода обеспечивается за счет своевременных ремонтов, инвестиций. Что касается обеспечения безопасности порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные нефтяные потребители, в том числе из Европейского Союза», - прокомментировал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

    По его словам, исходя из важности данного трубопровода для экономики в глобальном масштабе, исходя из того, что в стабильной работе КТК заинтересованы крупные производители нефти, думаем, что данная ситуация будет оставаться стабильной и таких случаев будет минимальное количество.

    Накануне, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о снятии временного запрета на движение судов в акватории КТК и в порту Новороссийск. Временный запрет был введен 4 августа в связи с отражением атаки беспилотных катеров вблизи района операционной деятельности морского терминала КТК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Минэнерго РК
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