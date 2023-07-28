Казахстан выступил соавтором резолюции ГА ООН, осуждающей осквернения религиозных символов

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстан выступил соавтором резолюции ГА ООН, осуждающей осквернения религиозных символов вместе с другими 47 странами-членами ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, направленную на развитие межконфессионального диалога и противодействие разжиганию ненависти.

В принятой резолюции осуждаются все формы насильственных действий против людей на основе их религии или убеждений. Также в документе уделено внимание осуждению любых актов, направленных против религиозных символов, священных книг, домов, рабочих мест, собственности, школ, культурных центров и мест поклонения.

Решение о включении в текст резолюции ООН указаний на религиозные символы и священные книги было принято на фоне серии случаев сожжения и актов осквернения Священного Корана в европейских странах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.