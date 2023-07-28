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    Казахстан выступил соавтором резолюции ГА ООН, осуждающей осквернения религиозных символов

    28 Июля 2023, 12:56

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстан выступил соавтором резолюции ГА ООН, осуждающей осквернения религиозных символов вместе с другими 47 странами-членами ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Как сообщалось, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, направленную на развитие межконфессионального диалога и противодействие разжиганию ненависти.

    В принятой резолюции осуждаются все формы насильственных действий против людей на основе их религии или убеждений. Также в документе уделено внимание осуждению любых актов, направленных против религиозных символов, священных книг, домов, рабочих мест, собственности, школ, культурных центров и мест поклонения.

    Решение о включении в текст резолюции ООН указаний на религиозные символы и священные книги было принято на фоне серии случаев сожжения и актов осквернения Священного Корана в европейских странах.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Религия Происшествия
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