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Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев

2 Марта 2022 10:18
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Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях нарастающей геополитической напряженности Казахстан выступает за усиление ООН. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с Организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним, 30 лет назад Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций. Соответствующая резолюция (46/224) Генеральной Ассамблеи ООН была принята 2 марта 1992 года.

Став полноправным членом ООН, Казахстан получил возможность полноценного интегрирования в мировое сообщество и на период своего членства определил семь приоритетов: п остроение мира, свободного от ядерного оружия; у странение угрозы глобальной войны и урегулирование региональных конфликтов; п родвижение интересов Центральной Азии при одновременном укреплении региональной безопасности и сотрудничества; б орьба с терроризмом; м ир и безопасность в Африке; о беспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; адаптация Совета Безопасности и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

На сегодняшний день сотрудничество Казахстана с ООН осуществляется в рамках Рамочной программы сотрудничества в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы. Она включает в себя работу по трем направлениям: ч еловеческое развитие и равное участие; э ффективные институты, права человека и гендерное равенство; у стойчивая окружающая среда и инклюзивное экономическое развитие.




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