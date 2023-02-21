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    Казахстан выступает за пересмотр методики распределения таможенных пошлин ЕАЭС

    21 Февраля 2023, 13:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ЕАЭС могут пересмотреть методику распределения сумм ввозных таможенных пошлин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на LS.

    По эксклюзивной информации Министерства финансов РК, в связи с ограничениями поставок товаров на территорию Союза, в частности, в Россию и Беларусь, был увеличен импорт товаров через Казахстан, Армению и Кыргызстан.

    На основании этого инициирован вопрос относительно пересмотра действующих нормативов распределения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.

    «В настоящее время данный вопрос находится на стадии обсуждения, соответствующие консультации на экспертном уровне проводятся на площадке Евразийской экономической комиссии», – пояснили в Минфине.

    В ведомстве добавили, что госорганы Казахстана прорабатывают страновую позицию по своей доле.

    В свою очередь в Министерстве торговли и интеграции РК уточнили, что на сегодня нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства установлены в размерах: Казахстан – 6,955 %, Кыргызстан – 1,9 %, Армения – 1,22 %, Беларусь – 4,86 %, Россия – 85,065 %.

    В Минторге добавили, что из-за сокращения поставок в Беларусь и Россию снижаются объемы ежедневно распределяемых пошлин в другие государства-члены. В связи с этим и прорабатывается вопрос разработки новой методики назначения сумм в дальнейшем.

    «По итогам ряда консультаций государства-члены решили, что для продолжения работы по данному вопросу требуются итоговые годовые данные об объемах импорта из стран дальнего зарубежья в государства-члены ЕАЭС, данные государств-членов ЕАЭС о «реэкспорте» и «реимпорте» иностранных товаров», - уточнили в ведомстве.

    В Министерстве пояснили, что данные будут представлены государствами-членами ЕАЭС в конце февраля-марте 2023 года. По итогам их анализа будет инициирован вопрос о необходимости возобновления данной работы на площадке ЕЭК.

    «Решение о корректировке нормативов будет принято только в случае достижения консенсуса между государствами-членами ЕАЭС», - заключили в Минторге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Экономика Минфин РК ЕАЭС Минторговли
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