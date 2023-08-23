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    Казахстан выступает ключевой страной в Центральной Азии - председатель комитета Сената США

    23 Августа 2023, 18:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гэри Питерс поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, Президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с Вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений», – сказал сенатор.

    Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда США
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