Казахстан выступает ключевой страной в Центральной Азии - председатель комитета Сената США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гэри Питерс поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, Президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с Вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений», – сказал сенатор.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.