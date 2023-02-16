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    Казахстан высоко оценивает роль ООН в архитектуре международных отношений

    16 Февраля 2023, 13:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК выступило с официальным заявлением по случаю 30-летия присутствия Организации Объединенных Наций в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    2 марта 1992 года на пленарном заседании 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Республика Казахстан официально вступила в ООН, став полноправным субъектом международных отношений. Ровно через год, в памятную дату 16 февраля 1993 года первый офис представительства ООН в Казахстане был открыт в архитектурном памятнике нашей республики - в гостинице «Казахстан» в Алматы. Первым постоянным представителем ООН в РК был Найджел Рингроуз.

    «30 лет Казахстан продолжает свою многовекторную, сбалансированную внешнюю политику, всецело поддерживая деятельность и усилия ООН в решении глобальных международных вопросов, высоко оценивает ее наиважнейшую роль в архитектуре международных отношений.

    За указанный период Казахстану и ООН удалось построить крепкие и взаимовыгодные отношения, свидетельством чему является присутствие и функционирование в стране 21 агентства ООН, осуществляющих проектную деятельность в различных сферах жизнедеятельности», - напомнили в ведомстве.

    1 мая 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно открыл современное здание международных организаций в Алматы, в котором в настоящее время успешно работают представители 18 агентств ООН с субрегиональным, региональным и многострановым мандатами.

    Подтверждая приверженность страны повестке дня до 2030 года в области устойчивого развития, Казахстан выступил с инициативой о создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, которая может послужить отличным примером в рамках реформы системы регионального развития глобальной Организации.

    «Пользуясь случаем, поздравляем страновую команду ООН с 30-летием присутствия в Республике Казахстан. Наша страна вновь подтверждает свою твердую приверженность Уставу Организации и принципам международного права. ООН остается незаменимой как единственная универсальная организация, служащая интересам и насущным потребностям всего человечества», - резюмировали в Министерстве иностранных дел РК.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Дата Сотрудничество Международная деятельность РК
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