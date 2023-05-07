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    Казахстан вышел в суперфинал квалификации Кубка мира по водному поло

    7 Мая 2023, 08:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по водному поло сыграла заключительный матч группового этапа квалификации Кубка мира, который в эти дни проходит в Берлине (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В группе А дивизиона 2 казахстанские спортсмены в третьей встрече сыграли со сборной Ирана и вырвали победу со счетом 7:6. При этом в третьем периоде казахстанцы разгромили соперников — 3:0.

    Также в группе с Казахстаном выступали команды Румынии и Новой Зеландии. Новозеландцев казахстанцы обыграли — 10:9, а румынам проиграли со счетом 5:19.

    Таким образом сборная Казахстана вышла в суперфинал квалификации, где сыграет с победителем матча Германия — Китай в группе В.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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