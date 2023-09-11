РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:21, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан вышел в финал женского командного чемпионата мира по шахматам

    None
    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Казахстан вышел в финал женского командного чемпионата мира по шахматам. В полуфинале наши шахматистики обыграли Францию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В составе сборной выступают Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.

    В финале сборная Казахстана встретится с Грузией, которая победила США, Матч пройдет 11 сентября и начнется в 18:00. Командный ЧМ-2023 проходит в Польше. Этот турнир проводится с 2007 года, а Казахстан ранее никогда не проходил дальше четвертьфинала


    Теги:
    Спорт Шахматы Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:15
    В КНБ прокомментировали информацию о работе пунктов пропуска на границе с Россией
    Сегодня, 20:00
    Вакцинация от гриппа началась в Алматы
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!