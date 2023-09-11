ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Казахстан вышел в финал женского командного чемпионата мира по шахматам. В полуфинале наши шахматистики обыграли Францию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В составе сборной выступают Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.

В финале сборная Казахстана встретится с Грузией, которая победила США, Матч пройдет 11 сентября и начнется в 18:00. Командный ЧМ-2023 проходит в Польше. Этот турнир проводится с 2007 года, а Казахстан ранее никогда не проходил дальше четвертьфинала