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    Казахстан выражает благодарность союзникам – членам ОДКБ за оказание своевременной помощи – МИД РК

    19 Января 2022, 15:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выражает благодарность союзникам – членам ОДКБ за оказание своевременной помощи. Об этом заявил директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаем благодарность нашим союзникам за оказание своевременной помощи. Присутствие миротворческой миссии позволило высвободить значительную часть казахстанских сил и средств для непосредственного проведения антитеррористической операции. 10 января текущего года была организована внеочередная сессия Совета Коллективной безопасности ОДКБ. Она открыто транслировалась в СМИ. Все главы государств ОДКБ подчеркнули важность и значимость миротворческой миссии. Отмечаем личный вклад Генерального секретаря, всех сотрудников секретариата, объединенного штаба Организации за успешную организацию и проведение миротворческой миссии нашей стране», - сказал директор Департамента евразийский интеграции.

    Александр Синяговский отметил, что миротворческая миссия реализована в духе союзнической взаимной поддержки.

    Ранее сообщалось, что миссия миротворческих сил ОДКДБ на территории Казахстана успешно завершена.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК ОДКБ Безопасность ЧП-2022
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