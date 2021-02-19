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    Казахстан выпустил облигации на 223 млрд тенге в 2020 году

    19 Февраля 2021, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о прошлогоднем уровне дефицита республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дефицит республиканского бюджета в прошлом году составил 2,2 трлн. тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов, в прошлом году осуществлено заимствование на 3 трлн. тенге, из них на внутреннем рынке привлечены 2,8 трлн. тенге. Учитывая минимальные валютные риски, привлекательные ставки, а также ограниченные ресурсы внутреннего рынка, осуществлен выпуск рублевых облигаций на 223 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

    По его словам, выпуск отмечен рекордно низкой стоимостью заимствования для Казахстана на фоне негативных настроений на мировых фондовых рынках и снижения нефтяных цен.

    «На 1 января 2021 года госдолг составил 20,6 трлн. тенге или 29,6% к ВВП, что не превышает установленного лимита в 50%. В структуре госдолга 80% занимает правительственный долг в размере 16,7 трлн. тенге или 23,9% к ВВП при лимите в 25%», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
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