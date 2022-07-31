31 Июля 2022 09:41

Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дарын Аскербек из Восточно Казахстанской области в весе 55 кг одержал волевую победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом и завоевал титул чемпиона мира, который проходит в Италии, передает МИА «Казинформ».

Восточноказахстанец Дарын Аскербек вышел в финал чемпионата мира U17 по вольной борьбе в Риме (Италия).

Спортсмен на мировом первенстве представлял страну в категории до 55 килограммов. В полуфинале Аскербек оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он прошел Хусанбоя Усмонова (Узбекистан), Арена Серобяна (Армения).

В финале борец встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США и одержал волевую победу над ним.

Последняя золотая медаль по вольной борьбе в Казахстане было в 2013 году.