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    Казахстан выиграл «золото» молодежного чемпионата мира по боксу

    26 Ноября 2022, 03:10

    ЛА-НУСИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Элина Базарова провела финальный бой на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 54 килограммов Базарова сразилась за «золото» с представительницей Германии Куцохристу Хрисоваланту и одержала победу единогласным решением судей — 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27). В первом раунде казахстанка дважды отправила свою соперницу в нокдаун.

    Таким образом, Элина Базарова закончила выступление на молодежном мировом первенстве с золотой медалью, а Куцохристу Хрисоваланту стала серебряной призеркой соревнований.



    Фото: Sports.kz
    Спорт Бокс
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