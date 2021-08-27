Казахстан выиграл вторую медаль Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев вышел в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 60 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальной схватке он иппоном взял верх над спортсменом из Венесуэлы Маркосом Бланко. В финале Ануару будет противостоять азербайджанский парадзюдоист Вугар Ширинли. Решающие поединки начнутся с 13:00.

Таким образом, Сариев гарантировал сборной Казахстана вторую медаль Паралимпиады-2020. Накануне счет наградам страны на текущих Играх открыл пауэрлифтер Давид Дегтярев, взявший «золото» в весовой категории до 54 килограммов.