Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан выиграл вторую медаль Паралимпиады-2020

    27 Августа 2021, 11:13

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев вышел в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 60 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальной схватке он иппоном взял верх над спортсменом из Венесуэлы Маркосом Бланко. В финале Ануару будет противостоять азербайджанский парадзюдоист Вугар Ширинли. Решающие поединки начнутся с 13:00.

    Таким образом, Сариев гарантировал сборной Казахстана вторую медаль Паралимпиады-2020. Накануне счет наградам страны на текущих Играх открыл пауэрлифтер Давид Дегтярев, взявший «золото» в весовой категории до 54 килограммов.

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Чолпон-Ате
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии