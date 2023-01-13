Казахстан выиграл второй матч на хоккейном турнире Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана по хоккею выиграла второй матч на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) против сборной Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстан встретился со сборной Венгрии и нанес ей сокрушительное поражение — 9:1. В составе сборной Казахстана отличились Артем Королев (3 минута), Абай Мангисбаев (5 и 17 минуты), Максим Мусоров (8 и 35 минуты), Всеволод Логвин (13 минута), Станислав Александров (26 минута) и Саян Данияр (30 и 51 минуты).

Сборная Казахстана одержала вторую подряд крупную победу на Универсиаде-2023: в первом матче на турнире казахстанцы разгромили сборную Южной Кореи (5:1). Также в группе Казахстан сыграет с Великобританией, Словакией и США.

ХХХ Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 12 по 22 января в американском городе Лэйк-Плэсид. 1443 (832 мужчины, 811 женщин) студентов из 50 стран мира разыграют 86 комплектов медалей по 12 видам спорта.

Честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов в 10 видах спорта. Трансляцию Универсиады ведет телеканал Qazsport.

Фото: sports.kz