Казахстан выиграл второй бой женского чемпионата мира 2022 по боксу в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В Стамбуле (Турция) состоялся второй день женского чемпионата мира-2022 по боксу, где принимают участие спортсменки из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Единственной представительницей Казахстана во втором соревновательном дне стала трехкратная чемпионка Казахстана Алуа Балкибекова в весовой категории до 48 килограммов. В бою 1/16 финала казахстанка встретилась в ринге с канадкой Диллон Прянкой. Балкибекова уверенно провела бой и одержала победу единогласным решением судей.

Вчера Валентина Хальзова в категории до 70 килограммов нокаутировала в первом раунде Лорну Куса Симби из Кении и принесла Казахстану первую победу на турнире.

11 мая сразу четыре казахстанки выйдут в ринг в Стамбуле: Жайна Шекербекова в категории до 52 килограммов, Карина Ибрагимова (до 57 килограммов), Аида Абикеева (до 63 килограммов) и Надежда Рябец (до 75 килограммов).



