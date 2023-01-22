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    Казахстан выиграл восьмую медаль на Универсиаде-2023

    22 Января 2023, 01:50

    ЛЭЙК-ПЛЕЙСИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский биатлонист Александр Мухин принес стране восьмую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Мухин стал вторым в масс-старте и завоевал «серебро». Он допустил четыре промаха на огневых рубежах (0+2+2+0) и уступил лидеру 24,8 секунды. «Золото» выиграл француз Аксель Гарнье. Бронзовым призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг.

    Биатлон. Мужчины

    Масс-старт. 15 км.

    1. Аксель Гарнье (Франция) — 39:53.7 (1+0+0+0)

    2. Александр Мухин (Казахстан) — +24.8 (0+2+2+0)

    3. Эрьян Мосенг (Норвегия) — +32.3 (0+2+2+1)

    4. Кирилл Бауэр (Казахстан) — +53.6 (0+0+2+0)

    7. Вадим Куралес (Казахстан) — +1:13.5 (0+1+2+1)

    19. Бекентай Турлубеков (Казахстан) — +4:23.5 (1+2+3+1).


    Видео QAZSPORT TV

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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