Казахстан выиграл восьмую медаль на Универсиаде-2023

ЛЭЙК-ПЛЕЙСИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский биатлонист Александр Мухин принес стране восьмую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мухин стал вторым в масс-старте и завоевал «серебро». Он допустил четыре промаха на огневых рубежах (0+2+2+0) и уступил лидеру 24,8 секунды. «Золото» выиграл француз Аксель Гарнье. Бронзовым призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг.

Биатлон. Мужчины

Масс-старт. 15 км.

1. Аксель Гарнье (Франция) — 39:53.7 (1+0+0+0)

2. Александр Мухин (Казахстан) — +24.8 (0+2+2+0)

3. Эрьян Мосенг (Норвегия) — +32.3 (0+2+2+1)

4. Кирилл Бауэр (Казахстан) — +53.6 (0+0+2+0)

7. Вадим Куралес (Казахстан) — +1:13.5 (0+1+2+1)

19. Бекентай Турлубеков (Казахстан) — +4:23.5 (1+2+3+1).





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