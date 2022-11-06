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    Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу

    6 Ноября 2022, 00:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Дарига Шакимова обыграла соперницу из Индии на чемпионате Азии-2022 в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В четвертьфинале в весовой категории до 70 килограммов Дарига Шакимова встретилась с представительницей Индии Пуджей Рани и одержала победу раздельным решением судей. Таким образом, Дарига Шакимова стала полуфиналисткой турнира и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль. Дарига Шакимова является бронзовым призером Олимпиады-2016 и двукратной чемпионкой Азии (2010, 2015).


    На данный момент у сборной Казахстана восемь полуфиналистов чемпионата Азии: Сакен Бибосынов (51 кг) — у мужчин, Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) — у женщин.


    Фото: sports.kz
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