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    Казахстан выиграл третье «золото» на Зимней Универсиаде-2023

    19 Января 2023, 01:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошел спринт на 10 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан представляли Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков.

    «Золото» выиграл Бекентай Турлубеков — он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и показал время 27:51.5. Серебряным призером стал американец Бьорн Уэстервелт, уступивший Турлубекову 8.3 секунды. Обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанец — Александр Мухин: он уступил лидеру 22.2 секунды и дважды промахнулся на втором огневом рубеже (0+2).

    Биатлон. Мужчины

    Спринт. 10 км.

    1. Бекентай Турлубеков (Казахстан) — 27:51.5 (0+0)

    2. Бьорн Уэстервелт (США) — +8.3 (1+1)

    3. Александр Мухин (Казахстан) — +22.2 (0+2).

    Ранее сообщалось о том, что разгромом завершился матч Казахстана против США на хоккейном турнире Универсиады-2023.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Универсиада
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