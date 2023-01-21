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    Казахстан выиграл шестую медаль зимней Универсиады-2023

    21 Января 2023, 09:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала шестую медаль зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Серебро» в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. С результатом 470.3 они уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).

    Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 баллов.
    Ранее Васильев уже становился золотым призером Универсиады-2023 в одиночных соревнованиях. Также «золото» Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков; «бронзу» выиграли биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.


    Фото: sports.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Универсиада
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