Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан выиграл первый матч у Польши за выход на ЧМ по теннису

    14 Апреля 2023, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, обыграла 19-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши на Кубке Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

    Юлия Путинцева победила в двух сетах - 7:5, 6:3 и вывела Казахстан вперед в противостоянии с Польшей.

    Встреча в Астане длилась 1 час и 47 минут. Юлия Путинцева уступала 0:4 и 2:5 по ходу первого сета, однако отыграла три сетбола и сделала камбэк.

    Cегодня также сыграет лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина, ее соперницей станет Вероника Фальковская.

    Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг. Автоматически участие на этом турнире себе гарантировали сборные Швейцарии (действующий обладатель кубка) и Австралии (прошлогодний финалист).

    Ранее сообщалось, что матч Казахстан - Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной также сыграют Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.

    На пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Билли Джин Кинг, польская теннисистка Магда Линетт высказалась о своей сопернице казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой. Спортсменка сказала, что матч будет для нее неким вызовом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Путинцева Юлия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Недовесов вышел в финал турнира в Боснии и Герцеговине
    Елена Рыбакина снялась с турнира в Штутгарте
    Жибек Куламбаева  проиграла на турнире в Италии
    Дмитрий Попко не смог выйти в четвертьфинал турнира в США
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров