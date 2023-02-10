Казахстан выиграл первую медаль на турнире по боксу в Венгрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу гарантировала себе первую медаль на международном турнире памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 51 килограмма казахстанский боксер Дамир Абдикадыр сразился с азербайджанцем Хасаном Маликовым и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Дамир Абдикадыр вышел в полуфинал турнира и обеспечил себе как минимум «бронзу».

Напомним, в декабре Абдикадыр стал чемпионом Казахстана.

Что касается заявки мужской сборной Казахстана на турнир в Венгрии, то полностью она выглядит так:

Темиртас Жусупов (48 кг),

Дамир Абдикадыр (51 кг),

Даулет Молдашев (54 кг),

Серик Темиржанов (57 кг),

Саматали Тольтаев (60 кг),

Санатали Тольтаев (63,5 кг),

Дулат Бекбауов (67 кг),

Ермахан Жакпеков (71 кг),

Аятулла Такижанов (75 кг),

Нурбек Оралбай (80 кг),

Шаймурат Кусайынов (86 кг),

Айбек Оралбай (92 кг),

Дамир Тойбай (+92 кг).

Фото: sports.kz