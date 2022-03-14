Казахстан выиграл первое «золото» на чемпионате Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале юниорского турнира у девушек в весовой категории до 66 килограммов казахстанская боксерша Аружан Жанабаева встретилась с иорданкой Нухой Аль-Зуби. Этот бой закончился уже в первом раунде: Жанабаева дважды отправила свою соперницу в нокдаун — после второго рефери остановила бой, присудив казахстанке победу нокаутом. Видео можно посмотреть ниже.

Таким образом, Аружан Жанабаева принесла Казахстану первое «золото» на чемпионате Азии по боксу в Аммане.



