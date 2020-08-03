Казахстан выиграл многомилионный арбитражный процесс против канадской компании «Gold Pool»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выиграла многомилионный арбитражный процесс против канадской компании «Gold Pool», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.

«Республика Казахстан выиграла многомилионный арбитражный процесс против канадской компании «Gold Pool»: арбитражный Трибунал подтверждает, что Казахстан не связан Советским Соглашением», - отмечают в ведомстве.

Пресс-служба поясняет, что 30 июля 2020 года международный Арбитражный Трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении арбитражного дела, инициированного в 2016 году канадской компанией «Gold Pool JV Ltd.» против Республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятия АО «Казахалтын».

Сумма исковых требований составила 917 млн долларов США.