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    Казахстан выиграл историческую медаль чемпионата мира по фехтованию

    26 Июля 2023, 23:45

    МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Фехтовальщик из Казахстана Руслан Курбанов вышел в полуфинал чемпионата мира в итальянском Милане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Руслан Курбанов дошел до полуфинала чемпионата мира в Милане и завоевал как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале наш соотечественник победил Валерио Куомо из талии.

    За выход в финал казахстанец будет бороться Мате Кохом из Венгрии», - сообщили в Дирекции по развитию спорта.

    Курбанов еще не выигрывал медаль чемпионатов мира.

    Отметим, что 31-летний казахстанский спортсмен является чемпионом Азии-2017, а также бронзовым призером азиатского первенства 2019-го года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Италия спортсмены Казахстана
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