Казахстан выиграл историческую медаль чемпионата мира по фехтованию

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Фехтовальщик из Казахстана Руслан Курбанов вышел в полуфинал чемпионата мира в итальянском Милане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Руслан Курбанов дошел до полуфинала чемпионата мира в Милане и завоевал как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале наш соотечественник победил Валерио Куомо из талии.

За выход в финал казахстанец будет бороться Мате Кохом из Венгрии», - сообщили в Дирекции по развитию спорта.

Курбанов еще не выигрывал медаль чемпионатов мира.

Отметим, что 31-летний казахстанский спортсмен является чемпионом Азии-2017, а также бронзовым призером азиатского первенства 2019-го года.