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    Казахстан выиграл еще семь медалей на чемпионате Азии по боксу

    6 Марта 2022, 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В субботу на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания) прошли очередные четвертьфинальные бои, в которых выступили и казахстанские боксеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На молодежном турнире на ринг вышли восемь боксеров из Казахстана — пять мужчин и три женщины. Семь из них вышли в четвертьфинал, гарантировав тем самым себе как минимум бронзовые медали. Ниже представлены результаты боев с участием казахстанцев, а также видеофрагменты их поединков.

    Мужчины

    71 кг. Егор Егоров (Казахстан) — Ашиш Худа (Индия) — победа Егорова единогласным решением судей;

    75 кг. Даулет Тулемисов (Казахстан) — Даниэль Абдрахманов (Кыргызстан) — победа Тулемисова единогласным решением судей;

    80 кг. Султанбек Айбарулы (Казахстан) — Мохаммед Алькурди (ОАЭ) — победа Айбарулы нокаутом в первом раунде;

    92 кг. Ердос Шарипбек (Казахстан) — Абдулла Муктада (Ирак) — победа Шарипбека единогласным решением судей;

    +92 кг. Тимофей Поташов (Казахстан) — Равшанжон Солиев (Узбекистан) — победа Поташова раздельным решением судей.

    Женщины

    48 кг. Гульназ Бурибаева (Казахстан) — Мария (Пакистан) — победа Бурибаевой единогласным решением судей;

    63 кг. Аида Жолдасова (Казахстан) — Равина (Индия) — победа Равины раздельным решением судей;

    66 кг. Бакыт Сейдиш (Казахстан) — Рахма Альмашди (ОАЭ) — победа Сейдиш техническим нокаутом в первом раунде.

    Ранее сообщалось, что Казахстан нокаутом выиграл первую медаль чемпионата Азии по боксу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Иордания Бокс
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