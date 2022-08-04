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    • Казахстан выиграл еще одну «бронзу» домашнего ЧА-2022 по дзюдо

    4 Августа 2022 20:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актив сборной Казахстана по дзюдо пополнился еще одной медалью чемпионата Азии, проходящего в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Ее автором стал Гусман Кыргызбаев, выступающий в категории до 66 кг.

    В схватке за третье место он должен был встретиться с Кубанычбеком Айбеком Уулу (Кыргызстан). Однако соперник на татами не вышел. Предположительно из-за травмы.

    Таким образом, Кыргызбаев завоевал «бронзу». Ранее второй стала Абиба Абужакынова (до 48 кг), а Магжадин Шамшадин поднялся на третью ступень пьедестала.

    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
    #Спорт #Дзюдо
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