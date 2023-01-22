Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан выиграл девятую медаль на Универсиаде-2023

    22 Января 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная по шорт-треку завоевала девятую медаль для Казахстана на зимней Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы заняли второе место на дистанции 5000 метров, показав результат 7:12.409. Первой стала команда Южной Кореи (7:10.689), а «бронза» досталась Нидерландам (7:12.450).

    Казахстан представили Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко.

    Теперь в копилке сборной Казахстана числится девять медалей.

    Ранее «золото» принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также «летающий лыжник» Данил Васильев; «серебро» выиграли в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина Васильев и Сергей Ткаченко, биатлонист Александр Мухин, а также команда по шорт-треку в смешанной эстафете; «бронзу» получили женская сборная по лыжным гонкам и все тот же Мухин.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Универсиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина: Я получила большую поддержку в Казахстане
    Елена Рыбакина узнала соперницу за выход в полуфинал Australian Open-2023
    Елена Рыбакина сенсационно победила первую ракетку мира на Australian Open-2023
    Казахстанские биатлонистки остались без медалей в масс-старте на Универсиаде-2023
    Популярное
    1 Казахстанец нокаутировал турка в Алматы
    2 Президент запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае
    3 Бесплатные места торговли предоставят пострадавшим от пожара на рынке в Таразе
    4 Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
    5 Казахстанский боец за 20 секунд нокаутировал россиянина в Алматы
    Новости партнеров