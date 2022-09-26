Казахстан выиграл чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Рахмета Утесинова, прошел II чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделить особое внимание развитию массового спорта, выработать конкретные шаги по популяризации спорта среди населения, вовлечь детей и молодежь в спортивные секции. Спортивные соревнования такого высокого уровня проходят впервые в Жанаозене. Данное мероприятие имеет большое значение для страны, региона и города. Проведение таких значимых крупных соревнований в области, районе и городе повышает интерес населения к спорту. Это, в свою очередь, вносит большой вклад в развитие спорта», - сказал на открытии аким региона Нурлан Ногаев.

Во II чемпионате Азии по карате-до кекушинкай KWF приняли участие около 400 спортсменов из 8 стран Азии. Среди них Иран, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Россия и Казахстан.

«Мы приехали из Москвы. Часто бываем здесь на различных сборах, казахстанские спортсмены часто посещают наши мероприятия. У нас команда около 12 человек. Это спортсмены разных весовых категорий, которые попали в полуфинал. Соревнования определят, кто из них лучше. На постсоветском пространстве и на мировом уровне наш главный соперник - это Казахстан, потому что это многочисленная команда. Несколько лет назад чемпионат Азии проходил в Астане. В финальных боях из 14 категорий в 12 сошлись ребята из России и Казахстана. Это показатель. Нас радует масштаб сегодняшнего чемпионата, организация мероприятия говорит сама за себя», - сказал президент Международной федерации общего стиля карате Рамиль Габбасов.

По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Казахстана, второе место досталось Саудовской Аравии, 3 место в командном зачете разделили между собой Кыргызстан и Таджикистан.