Казахстан выиграл 17 медалей на «малом чемпионате мира» по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры завершили выступление на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Всего сборная Казахстана завоевала на «малом чемпионате мира» 17 медалей — 4 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых.
Чемпионами турнира стали Махмуд Сабырхан (54 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Назым Кызайбай (50 кг) и Валентина Хальзова (70 кг);
серебряными призерами — Дамир Абдикадыр (51 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Дина Жоламан (54 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг);
бронзовыми призерами — Санжар Ташкенбай (48 кг), Тимур Кабдешов (51 кг), Абзал Серик (63,5 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг), Римма Волосенко (60 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг) и Анастасия Баязитова (81 кг).
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