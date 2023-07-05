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    Казахстан выиграл 11 золотых медалей на молодежном турнире по боксу

    5 Июля 2023, 03:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошел молодежный турнир по боксу на призы Мухтархана Дильдабекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На этих соревнованиях выступали боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Помимо Казахстана, участие в турнире также приняли спортсмены из Узбекистана, России, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. По итогам турнира казахстанские боксеры завоевали одиннадцать золотых медалей. Еще по одному «золоту» выиграли Россия и Кыргызстан.

    Полностью список чемпионов представлен ниже.

    48 кг. Бекзат Эргешов (Кыргызстан)

    51 кг. Нурасыл Мынжасар (Казахстан)

    54 кг. Баглан Кенжебек (Казахстан)

    57 кг. Бекзат Мусахан (Казахстан)

    60 кг. Нурислам Калдыбай (Казахстан)

    63,5 кг. Бахтияр Анарбаев (Казахстан)

    67 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан)

    71 кг. Онер Сейлхан (Казахстан)

    75 кг. Роллан Кузич (Казахстан)

    80 кг. Азат Жолдасхан (Казахстан)

    86 кг. Ибрагим Бетаев (Россия)

    92 кг. Нурасыл Ернияз (Казахстан)

    +92 кг. Ерсултан Сапар (Казахстан).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Бокс
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