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    Казахстан выделит образовательные гранты гражданам Кыргызстана - этническим казахам

    26 Мая 2022, 19:35

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстан выделит образовательные гранты этническим казахам, являющимся гражданами Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

    Как сообщалось ранее, межправительственное соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере образования было подписано 26 мая в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Кыргызстан.

    Как пояснил министр образования и науки РК, документ предусматривает следующее новшество: Казахстан выделит 20 образовательных грантов этническим казахам, которые являются гражданами Кыргызстана, и 30 грантов другим гражданам Кыргызстана.

    «Хотел бы отметить, что ранее, во время государственного визита Президента в Турцию, также было подписано межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере образования. Также в настоящее время мы ведем переговоры с рядом других стран по подписанию соглашений и взаимодействию в сфере образования», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Кыргызстан МОН
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