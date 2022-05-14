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    Казахстан выделит квоту для студентов из стран ЦА в стипендиальной программе

    14 Мая 2022, 12:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялся 1-ый международный форум ректоров стран Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Участие в мероприятии приняли министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, председатель правления - ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, а такж представители, ректоры университетов стран Центральной Азии.

    «Основная задача форума – создание Центрально-Азиатского пространства высшего образования, которое позволит усилить сотрудничество на региональном уровне и создать единое пространство в регионе.

    В этом году Казахстан является сопредседателем Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG) вместе с Чешской Республикой. Сегодня мы инициировали вопрос открытия представительства BFUG в Казахстане. Это позволит усилить партнёрство между странами Европы и Центральной Азии в сфере высшего образования и распространения принципов Болонского процесса в регионе», - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в Facebook .

    «Мы готовы запустить стипендиальную программу «аль-Фараби» и выделять квоту для граждан стран Центральной Азии «, - резюмировал А. Аймагамбетов.

    По итогам форума принят Меморандум о создании Альянса вузов Центральной Азии; подписаны двусторонние соглашения между вузами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана; обсуждены возможности открытия филиалов казахстанских вузов в странах Центральной Азии; разработан план по развитию совместных научных и образовательных проектов по приоритетным направлениям для каждой страны; будет налажен обмен преподавателями и обучающимися между вузами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Центральная Азия Алматы Образование Вузы
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