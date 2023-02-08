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    Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

    8 Февраля 2023, 19:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства $1 миллион в качестве гуманитарной помощи выделен Турецкой Республике, пострадавшей в результате разрушительных землетрясений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Соответствующее Постановление принято Правительством РК 8 февраля 2023 года.

    Министерству финансов РК поручено выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной одному миллиону долларов США.

    Внешнеполитическое ведомство должно в установленном законодательством порядке перечислить указанные средства турецкой стороне на специальный счет.

    Постановление вводится в действие со дня его подписания.

    Ранее сообщалось, что Глава государства поручил Правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

    Как сообщалось, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.


    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Правительство РК Турция Землетрясение
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