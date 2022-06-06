Казахстан вводит запрет на вывоз ПЭТ-отходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 14 июня вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан ПЭТ отходов (полиэтилентерефталат отходов - прим. ред.). Ограничение будет действовать шесть месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 мая 2022 года № 289 «О некоторых вопросах регулирования вывоза полиэтилентерефталат отходов» предусмотрен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью не более 2 литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923301090); прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью более 2 литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923309090); отходов, обрезок и скрапов из пластмасс полимеров пропилена (код ТН ВЭД ЕАЭС 3915901100)», - сказано в тексте приказа.

Запрет введен в целях обеспечения отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем, т.е. ПЭТ (полиэтилентерефталат) отходами, для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.

В КГД сообщили, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.