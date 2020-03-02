Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан вводит запрет на въезд в страну гражданам Ирана

    2 Марта 2020, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится запрет на въезд в страну гражданам Ирана из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр сообщил, что на сегодня из Китая эвакуированы 480 казахстанцев, приостановлены регулярные авиарейсы, пешие переходы, железнодорожные, автомобильные и пассажирские перевозки с КНР.

    «С 3 февраля 2020 года приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае. С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном и вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана», - сказал Мухтар Тлеуберди .

    Глава внешнеполитического ведомства также рекомендовал казахстанцам воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском и сообщил, что среди заболевших коронавирусной инфекцией граждан Казахстана нет.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Правительство РК Иран
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с послом Ирана в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге