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    Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки

    17 Апреля 2022, 18:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства вводит ограничение на экспорт зерна и муки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    «Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля 2022 года № 110 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. В настоящее время Приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РК», - говорится в сообщении Минсельхоза.

    После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня т.г. экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:

    - на пшеницу и меслин - 1 млн тонн;

    - на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тыс. тонн.

    При этом согласно пункту 5 Правил распределения количественных ограничений (квот), утвержденных вышеуказанным приказом, к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене (фиксированную цену и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на которые будет поставляться пшеница мягкая, опубликуют на официальном интернет-ресурсе министерства после введения в действие вышеуказанного приказа).

    «Вместе с тем, сообщаем, что товары, помещённые и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан. На товары, по которым таможенная декларация или иные таможенные документы не были зарегистрированы до дня введения в действие приказа, оформление фитосанитарного сертификата осуществляется согласно Порядку распределения количественных ограничений (квот), утвержденному вышеуказанным Приказом», - отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что дефицита зерна в Казахстане нет, а муки в Казахстане достаточно для обеспечения внутренней потребности. Приостановление деятельности некоторых мукомольных предприятий связаны с запретом России на вывоз зерновых культур. Что касается цен на хлеб, то, как заверили в Министерстве, предпосылок для удорожания социального хлеба нет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Сельское хозяйство
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