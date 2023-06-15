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    03:15, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан ввел временный запрет на импорт авиакеросина из РФ

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    ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 14 июня т.г. по обращению Министерства энергетики РК введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Запрет будет действовать в течение месяца, при улучшении ситуации будет отменен.

    «По данным уполномоченного органа, в связи с переизбытком импорта авиакеросина из Российской Федерации и отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов есть риск затоваривания резервуаров НПЗ и вынужденного снижения переработки сырья на трех НПЗ страны», - сообщили в КТЖ.


    Теги:
    Минэнерго РК Нефть Россия Транспорт КТЖ Главная Нефть/газ
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