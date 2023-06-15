Казахстан ввел временный запрет на импорт авиакеросина из РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 14 июня т.г. по обращению Министерства энергетики РК введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Запрет будет действовать в течение месяца, при улучшении ситуации будет отменен.

«По данным уполномоченного органа, в связи с переизбытком импорта авиакеросина из Российской Федерации и отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов есть риск затоваривания резервуаров НПЗ и вынужденного снижения переработки сырья на трех НПЗ страны», - сообщили в КТЖ.