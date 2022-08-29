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    Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности - Касым-Жомарт Токаев

    29 Августа 2022 09:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Как сообщалось ранее, 29 августа в Казахстане отмечают День закрытия Семипалатинского ядерного полигона.


    Президент Казахстана Безопасность Ядерное оружие
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