Казахстан всецело поддерживает центральную роль ООН в решении международных проблем – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все годы нашей независимости Казахстан всецело поддерживает центральную роль ООН в решении международных проблем. И активное участие в реализации целей и задач ООН является приоритетом нашей сбалансированной и конструктивной внешней политики», - сказал Акан Рахметуллин по итогам встречи.

Было отмечено, что госпожа Амина Мохаммед была принята Главой государства. В ходе встречи состоялся конструктивный и обстоятельный обмен мнениями, касающийся взаимодействия Казахстана с ООН, в том числе в вопросах международной политики и Президент выразил полную поддержку деятельности ООН – как в Казахстане, так и в более широком контексте.

«Мы готовы продолжить наше продуктивное взаимодействие между Казахстаном и организацией для консолидации усилий по реализации повестки дня ООН в целях устойчивого развития до 2030 года и ее 17 целей устойчивого развития, так называемых ЦУР. Реализация ЦУР является важнейшей задачей Правительства нашей страны, которые опираются на принцип «не оставить никого позади». То есть, они полностью соответствуют усилиям Президента по строительству экономически устойчивого, социально-справедливого и демократически развитого государства», - добавил Акан Рахметуллин.



