Казахстан временно запретил ввоз томатов из Азербайджана – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 января 2021 года Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК ввел временные карантинные фитосанитарные меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджанской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose cfruit virus (ToBRFV). В связи с этим комитет ввел временную карантинную фитосанитарную меру.

В соответствии с Международными стандартами ISPM №13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии» в Азербайджанское Агентство направлены соответствующие нотификации.

Ограничительные меры введены с 16 января 2021 года с целью недопущения распространения данного вируса на территории Казахстана.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) может привести к потере урожая пасленовых на 30-70%.