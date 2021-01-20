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    Казахстан временно запретил ввоз томатов из Азербайджана – Минсельхоз РК

    20 Января 2021, 18:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 января 2021 года Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК ввел временные карантинные фитосанитарные меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджанской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose cfruit virus (ToBRFV). В связи с этим комитет ввел временную карантинную фитосанитарную меру.

    В соответствии с Международными стандартами ISPM №13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии» в Азербайджанское Агентство направлены соответствующие нотификации.

    Ограничительные меры введены с 16 января 2021 года с целью недопущения распространения данного вируса на территории Казахстана.

    Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) может привести к потере урожая пасленовых на 30-70%.

    Автор:

    Минсельхоз Безопасность Азербайджан Сельское хозяйство
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