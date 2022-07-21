21 Июля 2022 09:08

Казахстан впервые в истории завоевал «золото» чемпионата мира по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) состоялся финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин. Представительница Казахстана Нора Джеруто завоевала золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Одной из основных фавориток состязания была представительница Казахстана Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 8:53.02 и стала победительницей. Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана.

Второе место заняла эфиопская спортсменка Веркуха Гетачью (8:54.61), а третьей финишировала ее соотечественница Мекидес Абебе (8:56.08).

Ранее в квалификационном забеге Джеруто также показала лучший результат — 9:01.54.

Уроженка Кении Нора Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

Фото: sports.kz