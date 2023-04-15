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    Казахстан впервые проиграл Польше после досрочного разгрома на Кубке Билли Джин Кинг

    15 Апреля 2023, 17:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матчевой встрече женских сборных Казахстана и Польши по теннису на Кубке Билли Джин Кинг в Астане состоялась игра в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанскому дуэту Анна Данилина / Юлия Путинцева противостояла польская пара Вероника Фальковска / Алисия Росольска. В этом матче казахстанские теннисистки потерпели поражение в двух сетах — 3:6, 4:6.

    Для Казахстана это поражение стало первым в противостоянии с Польшей. Впрочем, турнирного значения этот матч уже не имел: женская сборная Казахстана еще до этой игры одержала третью победу и вышла в финальную часть турнира. Общий счет матча Казахстан — Польша — 3-1.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Польша Теннис
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