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    Казахстан возобновляет рейсы в Египет

    22 Февраля 2022, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    Так, начиная с начала марта т.г. казахстанские авиакомпании «Эйр Астана», «Fly Arystan» и «SCAT» планируют возобновить выполнение туристических полетов в г. Шарм-эль-Шейх из городов Нур- Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Ближний Восток Египет Аэропорт МИИР РК Авиация
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