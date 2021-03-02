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    Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы в Грузию

    2 Марта 2021, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 марта 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет регулярные международные рейсы по маршруту Алматы – Тбилиси – Алматы с частотой 3 рейса в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Решение о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами принято после снятия грузинской стороной ограничений на пересечение государственной границы Грузии гражданами РК, которые вступили в силу с 1 марта этого года.

    Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А320/321 по вторникам, пятницам и воскресеньям.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

    Ранее сообщалось, что Грузия открывает воздушные границы для шести стран. С 1 марта из Казахстана, Армении, Азербайджана, России, Украины, Беларуси в Грузию можно будет прилететь на самолете и при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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    Туризм Транспорт Другие государственные органы Грузия Общество
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