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    Казахстан возобновляет авиарейсы в Египет

    23 Февраля 2022, 09:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом. Об этом сообщили пресс-служба МИИР РК.

    «С начала марта казахстанские авиакомпании «Air Astana», «Fly Arystan» и «SCAT» планируют возобновить выполнение туристических полетов в Шарм-эль-Шейх из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай», - говорится в сообщении ведомства.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованными на сайтах авиакомпаний расписаниями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Египет Общество Коронавирус в РК МИИР РК
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