Казахстан возобновляет авиарейсы в Египет

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом. Об этом сообщили пресс-служба МИИР РК.

«С начала марта казахстанские авиакомпании «Air Astana», «Fly Arystan» и «SCAT» планируют возобновить выполнение туристических полетов в Шарм-эль-Шейх из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай», - говорится в сообщении ведомства.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованными на сайтах авиакомпаний расписаниями.