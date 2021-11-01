Казахстан возобновляет авиарейсы в Азербайджан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

«Начиная с 7 ноября 2021 г. авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Embraer Е190-Е2. Вместе с тем, азербайджанская авиакомпания «Азербайджан Хава Йоллары» с 6 ноября 2021 г. планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой 1 рейс в неделю по субботам на воздушном судне типа А-319. Дальнейшее увеличение рейсов в Азербайджан будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Азербайджана», - сообщила пресс-служба комитета в Telegram .

Как дополнили в ведомстве, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.