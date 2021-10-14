Казахстан возобновил поставки зерна и муки в Афганистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК распространило официальную информацию касательно актуальной ситуации в области сбыта казахстанских зерна и муки в Афганистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Ежегодно Казахстан в разные страны мира направляет на экспорт 7-8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. При этом Афганистан является не основным, а одним из главных и традиционных рынков сбыта казахстанских пшеницы и муки. В 2020 году в эту страну было отгружено чуть больше 2-х млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, произведенных в РК, а не 3,2 млн тонн, как указывается в статье.

По данным QazTrade, из 300 экспортеров муки, действующих на территории Республики Казахстан, как с иными, так и с афганским рынком взаимодействуют 183 предприятия. Еще 49 осуществляют отгрузки только в Афганистан. У экспортеров имеются налаженные транспортные коридоры и устоявшиеся бизнес-контакты, которые продолжают работать и при новой власти. Стоит отметить, что казахстанской сельхозпродукцией пользуются северные афганские провинции – Балх, Баглан, Тахар и Кундуз, а также столичный регион и г.Кабул.

Изменение политической ситуации в Афганистане привело к приостановке торговых операций со всеми странами-партнерами, в т.ч. и с Казахстаном. Некоторое время были невозможны межбанковские транзакции и подача железнодорожных вагонов, поскольку собственники опасались за их сохранность и возвратность. Однако в настоящее время проблемы решены: транзакции осуществляются через банки третьих стран, подача вагонов восстановлена.

За сентябрь и начало октября из Казахстана в Афганистан отгружено 60,2 тыс. тонн муки и 15,6 тыс. тонн зерна. В последующем темпы поставок будут увеличиваться.