Казахстан возглавит Бюро Конвенции по трансграничным водотокам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председательство в Бюро Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер на период с 2019 по 2021 год перейдет казахстанской стороне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно в ходе работы восьмой сессии совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Более 600 экспертов, министры из 90 стран - члены ООН, международных и неправительственных организаций, международных научных кругов принимают участие на конференции.

«На восьмой сессии совещания сторон председательство в Бюро Конвенции на период с 2019 по 2021 перейдет казахстанской стороне. Это будет способствовать дальнейшему укреплению престижа Казахстана как страны приверженной международному праву, расширит возможности развития сотрудничества на глобальном уровне, будет содействовать привлечению инвестиций в разработку и реализацию проектов в области охраны и использования водных ресурсов трансграничных рек, а также будет содействовать усилению научного и институционального потенциала страны в водном секторе», - отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Конференция продлится три дня, в ходе которой будут обсуждены вопросы адаптации к изменению климата, системы связей между водными ресурсами, продовольствием, энергией и экосистемами, выгоды трансграничного водного сотрудничества, промышленная безопасность и отчетность. Также будут озвучены совершенно новые вызовы, такие как финансирование, которое является ключевым аспектом для повышения эффективности и устойчивости управления трансграничными бассейнами.

На совещании сторон будет принят ряд решений и документов, в том числе два ключевых документа, определяющих будущую работу - «Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне» и «Программа работы Конвенции на 2019-2021 годы».

Конвенция по трансграничным водотокам - это международный документ, создающий правовую базу сотрудничества по защите и рациональному трансграничных вод и ее можно рассматривать как инструмент содействия предупреждения конфликтов и разрешению споров.